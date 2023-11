Małgorzata Tomaszewska prezentowała w Dubaju ciążowy brzuszek. Po powrocie do Polski miała upadek Zobaczcie ZDJĘCIA

Tomaszewska już wróciła do Polski i do programu „Pytanie na śniadanie”

Choć wszyscy na nią uważają, na planie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Prezenterka przewróciła się i nie mogła kontynuować programu.

- Przechodzimy z kanap do kącika eksperckiego i ja nie zauważyłam podestu - powiedziała w rozmowie ze Światem Gwiazd. - Jakoś nie zauważyłam i jak runęłam, całe szczęście nie na brzuch tylko na pupę. Nie bolał mnie ten upadek, ale wylałam na siebie herbatę spektakularnie. Wszyscy zamarli na planie. Olek Sikora poszedł do rozmowy sam. (...) Ja byłam trochę zestresowana tym, co się stało"