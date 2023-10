Małgorzata Rozenek-Majdan traci kolejny program w TVN. Co się dzieje? ZDJĘCIA

To program o młodych kobietach, które pod okiem ekspertek uczyły się dobrych manier. Pierwsze pięć sezonów wyemitowano na antenie TVN, a szósty – i jak się okazało ostatni – trafił już do "Siódemki" (w 2021 roku). Gospodynią programu od początku jego emisji była Małgorzata.

Ludzie są jednak dziwni i wykazują małą wiarę w naszych czołowych celebrytów. Zapewne Małgorzata Rozenek-Majdan chciała sprawić internautom wielką przyjemność i opublikowała na swoim profilu zdjęcie psa, który w ostatnim czasie dołączył do ich rodziny. To basset, któremu nadano imię William.

Można zakładać, że 45-latka liczyła, iż fotka wywoła u jej fanów ochy i achy. Tymczasem zamiast euforii pojawiała się krytyka. Część bywalców sieci miało za złe Rozenek-Majdan, że pomimo głośnych akcji i kampanii na temat adopcji zwierząt z pękających w szwach schronisk, zdecydowała się jednak zakupić psa z hodowli.

Z kolei inni zwrócili uwagę na to, że bassety są bardzo wymagającą i niestety, obciążoną genetycznie rasą.

Małgorzata uznała za stosowne, by napisać do niezadowolonych kilka zdań.

