Maja Bohosiewicz chwali się kolejnym domem. Zobaczcie, jak wygląda ZDJĘCIA

- Będzie pięknie. Tu się wyklepie. Tam się da tapetę. Jakoś to będzie - napisała.

Jedna z internautek zapytała w komentarzu, czy warto było remontować poprzedni dom?

MAJA BOHOSIEWICZ O NOWYCH PIERSIACH: "NIE SŁYSZAŁAM NARZEKANIA... CYCKI TO CYCKI" ZOBACZ ZDJĘCIA - KLIKNIJ TUTAJ

Myślę, że żeby żyło się miło warto było włożyć ten czas i prace w to. Zużyłam kilka rolek tapet i dwa wiadra farb — nie są to ani wielkie koszta, ani wielka szkoda dla środowiska, ale rozumiem ze dla wielu osób byłoby to niezrozumiałe. Ja chciałam zrobić coś z niczego i zrobiłam.