Mądre życzenia, wierszyki na Dzień Matki 2024 od syna i córki. Jaki wyjątkowy wiersz napisać ukochanej mamie w dniu jej święta?

Mądre wierszyki na Dzień Matki. Życzenia na Dzień Matki

Oryginalne wierszyki na Dzień Matki. Życzenia na Dzień Matki

Piękne wierszyki na Dzień Matki. Życzenia na Dzień Matki

Za zszarpane nerwy, nieprzespane noce, zrujnowane plany,

Nieudane kolacje, zniszczone dywany, porysowane meble,

Zapchane zlewozmywaki, podeptane grządki.

Wszystkie rozczarowania i klęski, wielkie i małe,

Które znikały na drugi dzień.

Dziękuję Ci, że mi przebaczałaś.

Dziękuję Ci za przekonanie,

Że najcenniejszym skarbem życia jest własne dziecko.

Piękne życzenia na Dzień Matki 2015. Wierszyki dla mamy

To jest bukiecik dla mamy,

Malutki, aby odpędził smutki,

Żeby jej kwitł i w zimie i w lecie,

Nawet wówczas, gdy śniegiem miecie.

Jeden kwiatek to uśmiech.

Drugi to miłe słowo.

Trzeci to pomoc dla mamy,

gdy sprzątamy lub naczynia zmywamy

I jeszcze listki - nasze piątki i szóstki wszystkie.