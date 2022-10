Mądre ŻYCZENIA na Dzień Nauczyciela 2022. Wierszyki dla nauczycieli na 14 października. Złóż KRÓTKIE życzenia nauczycielom 14.10.22

ŻYCZENIA NA DZIEŃ NAUCZYCIELA;ŻYCZENIA NA DZIEŃ NAUCZYCIELA

Dla Nauczyciela sprawa to błaha, Pamiętać, ile oczu ma mucha, Wiedzieć jak zadaniu sprostać, I jak przez labirynt się przedostać. Jednak my, uczniowie, to małe owieczki, Które wciąż wierzą w ojców bajeczki, Które się uczą, owszem, lecz także Błądzą myślami po świecie, a jakże!

Oto przykłady kolejnych wierszyków na Dzień Nauczyciela:

Naszej Pani dziś składamy słoneczne życzenia: zdrowia, szczęścia, full radości i marzeń spełnienia. Aby zawsze było słońce i uśmiech na twarzy, aby wszystko się spełniło o czym Pani marzy.

***

Życzę naszej drogiej Pani,

by każdy dzień był miły dla niej,

by ranny budzik srebrne dźwięki

układał dla niej w takt piosenki,

by zaczynała dzień wesoła

i żeby znikła zmarszczka z czoła,

by wiatr jej pachniał,

śmiech jej szumiał,

by każdy w klasie ją rozumiał.

***

Komu nieba były wrogiem

zrobiły go pedagogiem.

Ja się jednak z tym nie zgadzam,

swoje zdanie wypowiadam

Chlubą jest i wyróżnieniem,

być - nauczycielem!

***

Jakże nie pisać wierszy,

jakże nie płonąć w podzięce.

Za dar najpiękniejszy,

za SERCE".

Tymi słowami pragniemy

przekazać najserdeczniejsze życzenia

za wielką cierpliwość, wyrozumiałość

i trud włożony w Nasze wychowanie.

***