Lokatorka i jej niepełnosprawny syn mają 30 tys. zł nadpłaty czynszu, ale ZLM nie chce podpisać z nią umowy najmu

Miasto zbyt późno sobie przypomniało

Obiecali ale nie podpisali umowy najmu

Jak opowiadała w Sądzie pani Dorota ponieważ pomimo obietnicy złożonej w Sądzie Okręgowym w Łodzi Zarząd Lokali Miejskich nie podpisywał z nimi umowy najmu, to 21 marca tego roku udała się do dyrektor ZLM. Tu miała usłyszeć, że ta nie podpisze z nią umowy najmu póki pani Dorota nie spłaci zadłużenia. Lokatorka odpowiedziała, że żadnego zadłużenia nie ma i na poparcie swoich słów wręczyła urzędniczce prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi.

- Pani dyrektor rzuciła tym wyrokiem o ziemię - zeznawała dziś w sądzie lokatorka. - Powiedziała, że czeka na mnie lokal socjalny, 15 m kw. na poddaszu. Gdy spytałam, czy mam spać w jednym łóżku z dorosłym synem odpowiedziała, że się przyzwyczaję. To jest niemoralne. Jak można tak upokarzać ludzi - płakała przed sądem kobieta, która jest opiekunem niepełnosprawnego syna.

Biegli: lokatorzy nie mają zadłużenia

Jak mówiła dziś przed sądem Monika Firek-Starczewska, adwokat reprezentująca panią Dorotę i jej syna pro publico bono, jej klienci nie mają żadnego zadłużenia wobec ZLM co potwierdzili swoimi opiniami biegli sądowi wypowiadający się przed Sądem Okręgowym w Łodzi.

Marta Domańska, prawnik reprezentujący ZLM w Łodzi podkreślała, że do przedawnienia doszło z powodu zbyt późnego wystąpienia przez gminę do Sądu Okręgowego z pozwem przeciwko lokatorce. Jak mówiła zgodnie z przepisami obowiązującymi w łódzkiej gospodarce mieszkaniowej umowa najmu może być zawarta jeśli dług został uregulowany w całości.



Potrzebny jest kolejny pozew

Sąd Rejonowy, XVIII Wydział Cywilny, oddalił dziś pozew lokatorki i jej syna. Jak zwróciła uwagę sędzia powodowie oczekiwali od sądu aby ustalił, że istnieje stosunek najmu. Tymczasem z dokumentów wynika, że nie został on zawarty. Jeśli lokatorka wytoczy inne powództwo, inaczej sformułuje swoje oczekiwania, to sąd je rozpatrzy.

Jqk mówiła po rozprawie pani Dorota i jej pełnomocnik będą dalej walczyły w sądzie o podpisanie umowy najmu.