Łodzkie. Samochody szybowały jak w grze komputerowej. Wszystko przez... wódkę i narkotyki! ZDJĘCIA

Zupełnie inna postawę przyjął 41-letni kierowca suzuki szybującego nad rąbieńskim rondem. Mężczyzna wykazał skruchę i żal za to, co się stało. Przyznał się, że pił wódkę i piwo, a także, że tego dnia pokłócił się z partnerką. W złości zatem wsiadł do auta - mimo wypitego alkoholu - i pędził na złamanie karku z Aleksandrowa do Łodzi, do kolegi. ZOBACZ FILM Z TEGO ZDARZENIA - KLIKNIJ DALEJ