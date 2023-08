Łódzkie przedszkola szykują się do nowego roku szkolnego - kończą się remonty i modernizacje

Łódzkie przedszkola szykują się do nowego roku szkolnego

Kończą się remonty i prace modernizacyjne

Wakacje dobiegają końca. W łódzkich przedszkolach w tym czasie wykonano szereg prac modernizacyjnych, a w niektórych - nawet duże remonty. Na przyjęcie dzieci we wrześniu prawie wszystko jest już gotowe. W nowym roku szkolnym do miejskich placówek będzie chodzić około 17 800 najmłodszych łodzian.

Remonty w 24 przedszkolach

Jak co roku większość przedszkoli pracowała, a przerwę wakacyjną miała tylko na jeden miesiąc.

W 24 przedszkolach trwały intensywne remonty. To były niezbędne prace, planowane z dużym wyprzedzeniem tak, by nie kolidowały z wakacyjnymi dyżurami. Polegały m.in. na modernizacji instalacji kanalizacyjnej, wentylacyjnej czy elektrycznej. W niektórych budynkach zostały wstawione nowe okna, w innych – odnowione parkiety i posadzki. Remontowane były też dachy i sanitariaty. Wszystko to kosztowało ponad 2,5 mln zł.