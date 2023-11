Łodzianka kolejny raz wystartuje w słynnym Rajdzie Dakar

W ramach przygotowań do kolejnej edycji Rajdu Dakar zespół Proxcars TME Rally Team w tym roku brał udział m.in w dwóch rajdach w ramach cyklu World Rally Raid Championship. Zaraz po udziale w Rajdzie Dakar w edycji 2023 zespół wziął udział w Abu Dhabi Desert Challenge, a w październiku zespół uczestniczył w Rallye du Maroc, który był ostatnim treningiem przed startem w Rajdzie Dakar. Szczególnie udany był udział w Abu Dhabi Desert Challenge. Zespół uplasował się na pierwszym miejscu w klasie T 1.1 i na ósmym World Rally-Raid Championship.

- To były dla mnie dwa najważniejsze w tym roku rajdy - mówi kierowca zespołu Proxcars TME Rally Team Magdalena Zając. - Rajd w Abu Dabi zarówno mnie jak i zespół kosztował bardzo dużo zdrowia i emocji. Musieliśmy dwa razy odbudowywać samochód po dachowaniach na wydmach a mimo to dostaliśmy takiego przysłowiowego „powera”, że udało się ten rajd ukończyć z tak dobrym wynikiem. To wszystko, co się działo podczas tego rajdu pokazało mi, że potrafię i mogę osiągnąć dobry sukces mimo przeciwności losu.