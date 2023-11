Łodzianie wyrzucają szczenięta i psich seniorów. Do schroniska trafiły kolejne ofiary ludzkiej bezduszności

W poniedziałek do schroniska trafiła maleńka kotka, która wymaga jeszcze troskliwej opieki. To nie jest pierwszy taki przypadek, gdy po ulicy w Łodzi błąkał się czworonożny maluch. Łodzianie mają ogromne serce dla zwierząt, co widać po akcjach charytatywnych i regularnych adopcjach. Niestety wśród nich są i tacy, którzy ciągle zwierzęta traktuję jak przedmiot, który można po prostu wyrzucić kiedy nie spełnia oczekiwań, znudził się lub wymaga opieki i troski.

Są dni, kiedy Animal Patrol straży miejskiej przyjeżdża do schroniska przy ulicy Marmurowej nawet 10 razy. Choć sytuacja zdecydowanie się poprawiła, nadal nie brakuje bezdusznych opiekunów zwierząt, którzy nawet nie szukają swojego podopiecznego w schronisku, gdzie psa jest bardzo łatwo znaleźć. Każdy nowy czworonóg natychmiast po badaniach weterynaryjnych trafia na stronę internetową placówki. Zamieszcza się tam schroniskowe imię psa nadane przez pracowników placówki, numer czip (psy są od razu czipowane jeśli nie mają własnego znacznika) oraz szczegółowy opis zwierzęcia wraz z datą jego kwarantanny.