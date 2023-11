Łodzianie bawili się na pikniku w Manufakturze. Byli żołnierze i pachnąca grochówka, przyjechał marszałek WIDEO

O godz. 13 na rynek wjechał samochód z marszałkiem Józefem Piłsudskim (w tej roli wystąpił aktor Gracjan Kielar). Marszałek zrobił rundę po rynku, by ostatecznie stanąć przed łodzianami na scenie w towarzystwie przedstawicieli łódzkiej władzy.

Przybywam do was w wolnej już ojczyźnie. Przybywam do polskiego Manchesteru, do Łodzi, stolicy polskiej ciężkiej pracy. Wasze miasto jawi się często w moich wspomnieniach i inaczej być nie może. Niech wspólne przezywanie naszego narodowego święta umacnia i łączy nasze poczucie wspólnoty - mówił ze sceny marszałek.