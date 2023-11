Łódzcy strażacy w akcji ratowania ludzi w wieżowcu hotelu Światowit. Wielkie zamieszanie przy al. Kościuszki w Łodzi

Głośne wycie syren w poniedziałek już od wczesnych godzin rannych zaalarmowało mieszkańców bloków i kamienic w rejonie skrzyżowania alei Kościuszki i ulicy Zamenhoffa w Łodzi. Sześć jednostek straży pożarnej zjechało na parking przed dawnym hotelem Światowit. Ratownicy uwijali się jak w ukropie rozstawiając sprzęt ratunkowy i wchodząc do budynku.

W wieżowcu na wysokich piętrach pojawił się gryzący dym, po ewakuacji dwie osoby uznano za zaginione, należało je błyskawicznie odnaleźć i ewakuować z zagrożonej przestrzeni.

Na szczęście to były tylko ćwiczenia i nikomu nic się poważnego nie stało - uspokaja mł. bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

W poniedziałek, 6 listopada, ćwiczenia podzielono na dwie części. Strażacy - ratownicy z sześciu łódzkich jednostek straży pożarnej musieli ugasić pożar (budynek stoi w centrum miasta, więc dla bezpieczeństwa nie podpalono go, a jedynie wypełniono gryzącym dymem) i odnaleźć dwie zaginione osoby. Poszkodowanych po odnalezieniu należało przenieść na czwartą kondygnację, skąd przez okno zostały ewakuowane. W drugiej części ćwiczeń do akcji przystąpiła specjalistyczna grupa ratowników wysokościowych. Kiedy akcję zakończono do ćwiczeń przystąpili ratownicy medyczni i strażacy z OSP Złotno w Łodzi, którzy za pomocą psów w pogorzelisku szukali ofiar.

Budynek dawnego hotelu Światowit jest w trakcie długotrwałego procesu wyburzania. Co chętnie wykorzystuj ą służby do ćwiczeń w trudnych warunkach. Budynek ma zostać ostatecznie rozebrany do lutego 2024 roku.