Lodowisko "Bombonierka" w Łodzi. Hokeiści i łyżwiarze figurowi już trenują, wkrótce rozpoczną się ślizgawki dla łodzian

"Bombonierka" w Łodzi. Pierwsze ślizgawki wkrótce

W wakacje to popularne łódzkie lodowisko najpierw zamieniło się w plac zabaw, odbywały się zajęcia rekreacyjno - sportowe. W połowie lipca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zarządzający obiektem, rozpoczął proces mrożenia, a to okazało się nie lada wyzwaniem podczas panujących upałów przekraczających 30 st. C. Na początku września zostały namalowane linie oraz wykonane ostatnie prace konserwatorskie. Dla komfortu mieszkańców Łodzi i trenujących w "Bombonierce" klubów sportowych wymieniono ponad 170 opraw oświetleniowych na nowoczesne - ledowe. Zainstalowanie nowego oświetlenia kosztowało prawie 70 tys zł.

Jak co roku będzie czynna wypożyczalnia łyżew, rozmiary bytów wynoszą od 27 a kończą na 47. W ofercie MOSiR-u znalazło się także ostrzenie łyżew czy wypożyczenie sprzętu do nauki jazdy na łyżwach. Lodowisko zostanie niebawem wyposażone w nowoczesną ostrzałkę do łyżew wraz z akcesoriami (koszt zakupu to 10 tys. zł). Dodatkowo z myślą o klubach sportowe zarówno hokejowych, jak i łyżwiarstwa figurowego zostanie zainstalowana nowa, profesjonalna tablica wyników spełniającą wymagania ligowe, której koszt opiewa na kwotę 40 tys. zł.