ŁKS. Znamy już kadrę piłkarskiej drużyny z al. Unii na zgrupowanie w Woli Chorzelowskiej Bartosz Kukuć

We wtorek piłkarze ŁKS wyjeżdżają na zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej. Wiadomo już, kto wsiądzie w Łodzi do autokaru i uda się na obóz na Podkarpacie, kogo natomiast zabraknie.