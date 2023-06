ŁKS. Pierwszy trening ,,Rycerzy Wiosny". Na razie stanowczo zbyt wiele pytań bez odpowiedzi ZOBACZ ZDJĘCIA

Radość z awansu do ekstraklasy dwukrotnych mistrzów Polski jest jak najbardziej zrozumiała. Sam szkoleniowiec również nie krył przecież ogromnej satysfakcji z tego powodu. Zwłaszcza, że miał w tym wielki udział, wręcz nie do przecenienia.

Nie zabrakło też pomocnika Jakuba Letniowskiego, który już oficjalnie podpisał kontrakt z ŁKS do końca czerwca 2025 roku. Ten 23-latek w zakończonym niedawno sezonie drugiej ligi wystąpił w piętnastu spotkaniach, w których strzelił trzy bramki (do tego dodał dwa trafienia w Pucharze Polski) w barwach Raduni Stężyca. Miał również trzy asysty. W rundzie wiosennej został odsunięty od pierwszego zespołu.

Bez Bobka, Kowalczyka oraz Tutyskinasa

Brakowało Mateusza Kowalczyka i Aleksandra Bobka, którzy przebywają na zgrupowaniu młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 19. Zresztą ich absencja potrwa dłużej, bowiem 3 lipca na Malcie rozpoczyna się finałowy turniej mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej. Dopiero za kilka dni do kolegów dołączy litewski obrońca Artemijus Tutyskinas, który jutro może zagrać w meczu swojej kadry.

Co dalej z Mokrzyckim?

W ŁKS wszyscy chcą, aby karierę w klubie kontynuował pomocnik Michał Mokrzycki. Wcale nie jest to jednak przesądzone. Negocjacje z Wisłą Płock (spadkowiczem do pierwszej ligi) są bowiem wyjątkowo trudne i mogą zakończyć się bez happy endu dla łódzkiego klubu. Na razie Mokrzycki rozpoczął przygotowania z drużyną z Płocka.

Ćwiczyło 25 zawodników

Na poniedziałkowym Moskal miał do dyspozycji 25 zawodników. Bylo to: Tomasz Kucharski, Dawid Arndt, Michał Kołba, Marek Kozioł (ma kontrakt ważny do 30 czerwca), Adam Marciniak, Nacho Monsalve, Oskar Koprowski, Kamil Dankowski, Mieszko Lorenc, Grzegorz Glapka, Jakub Letniowski, Vladyslav Okhronchuk, Dawid Kort, Bartosz Biel, Maciej Śliwa, Bartosz Szeliga, Ricardo Goncalves do Nascimento, Jan Łabędzki, Jan Kuźma, Damian Nowacki, Kelechukwu Ibe-Torti, Pirulo, Nelson Balongo, Piotr Janczukowicz i Stipe Jurić.

We wtorek wyjazd na zgrupowanie

We wtorek drużyna beniaminka wyjeżdża na zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej. Zapewne to, kto ostatecznie wsiądzie do autokaru rozstrzygnię się dopiero niemal w ostatniej chwili. Łodzianie będą przebywać na Podkarpaciu do 28 czerwca (środa). W związku z tym, że Resovia zrezygnowała z gry z ŁKS w meczu kontrolnym, zaplanowanym na najbliższą sobotę, trwają poszukiwania innego przeciwnika. Na razie jednak bez rezultatów, więc według stanu na dziś ełkaesiacy powalczą w trakcie obozu ze Stalą Mielec (27 czerwca, wtorek).