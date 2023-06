ŁKS w Woli Chorzelowskiej. W takich warunkach piłkarze beniaminka ekstraklasy spędzą najbliższe dni. ZOBACZ ZDJĘCIA

Nic więc dziwnego, że ośrodek na Podkarpaciu jest wręcz oblegany zarówno w letnich, jak i w zimowych okresach przygotowawczych do zmagań o punkty. Jeszcze przed wyjazdem na zgrupowanie szkoleniowiec ełkaesiaków Kazimierz Moskal był pytany o to, czy wyjazd do Woli Chorzelowskiej już na samym starcie przygotowań jest dobrym pomysłem.

Nie było łatwo o terminy, więc w pewnym sensie nie mieliśmy wyjścia. Ale w żadnym razie nie zamierzamy narzekać. Postaramy się wykorzystać każdy dzień pobytu w trakcie obozu. Na pewno nie będziemy mogli na nic narzekać - stwierdził trener ,,Rycerzy Wiosny"

W Woli Chorzelowskiej chwalą się tym, kogo już gościli. Wymieniają chociażby: Sigma Ołomuniec, seniorską oraz młodzieżowe reprezentacje Polski kobiet, drużyny AMP Futbol, młodzieżowe reprezentacje ,,biało-czerwonych" właściwie we wszystkich kategoriach wiekowych, liczne zespoły młodzieżowe i akademie piłkarskie. No i wszystkie teamy z polskiej ekstraklasy oraz pierwszej ligi. Trzeba przyznać, iż to robi wrażenie.