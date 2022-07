ŁKS w pierwszej lidze. Im ciszej o „Rycerzach Wiosny”, tym lepiej?

To, co trapiło dwukrotnych mistrzów Polski w trakcie minionych miesięcy, analizowaliśmy już wielokrotnie. To nie to miejsce i nie ten czas, by ponownie do tego wracać.

Na ten moment najistotniejszy jest chyba fakt, że w klubie z al. Unii potrafiono wyciągnąć wnioski i dokonano kilku ruchów, niektórych o radykalnym charakterze (jak chociażby decyzja o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym dyrektorem sportowym Krzysztofem Przytułą).

Moim zdaniem, było ich jednak za mało. Należało się jeszcze pożegnać z kilkoma zawodnikami, którzy akurat w ŁKS mieli już kilka szans, a których nie wykorzystali, prochu już nie wymyślą i po prostu powinni zmienić otoczenie. Z drugiej strony, ten zespół faktycznie jest nieco odświeżony i rozpocznie sezon 2022/2023 bez obciążeń

Ważny jest powrót do ŁKS trenera Kazimierza Moskala. Teraz chyba każdy żałuje decyzji o jego zwolnieniu przed dwoma laty. Szkoleniowiec znów pracuje, zapewnia, że nie żywi do nikogo urazy i ma ochotę mocno namieszać na zapleczu ekstraklasy. Znam takich sympatyków łodzian, którzy po cichu liczą nawet, że bez wielkich deklaracji uda się już po tym sezonie wrócić do elity (kto tak naprawdę stawiał na ŁKS, kiedy pod wodzą Moskala awansował do niej poprzednio?).