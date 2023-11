ŁKS. Nelson Balongo także przywrócony do pierwszego zespołu. Czy napastnik z Konga zagra już z Zagłębiem Lubin?

Sprawdziliśmy kilku zawodników na co dzień występujących w rezerwach, no i jest zero z tyłu, także są pozytywy. Myślę, że ważne jest przede wszystkim wygranie i stworzenie paru sytuacji. Powoli posuwamy się do przodu, jestem zadowolony z tego mikrocyklu. Teraz zawodnicy muszą się trochę zregenerować i przystępujemy do treningów przed meczem z Zagłębiem Lubin. To pożyteczny sprawdzian, podczas którego zebrałem sporo ważnych informacji. Przetestowaliśmy kilku zawodników występujących na co dzień w rezerwach. Z dobrej strony pokazała się młodzież, jak choćby Jędrzej Zając czy Antoni Młynarczyk. Pozytywnie oceniam też Nelsona Balongo. Zostanie włączony do pierwszej drużyny, będzie przygotowywał się razem z nami do końca rundy – zadeklarował Stokowiec po sprawdzianie z ,,Czarnymi Koszulami"