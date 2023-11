ŁKS Łódź - Piast Gliwice 3:3. Ależ emocje na boisku w Łodzi. W ŁKS pewnie niedosyt! Jan Hofman

Grzegorz Gałasiński

W meczu 15. kolejki piłkarskiej ekstraklasy ŁKS Łódź zremisował 3:3 z Piastem Gliwice. Trzeba przyznać, że w tym spotkaniu działo się i to wiele. Po 38 minutach ŁKS przegrał już 0:3 i wówczas chyba tylko najwięksi optymiści liczyli na to, że drużyna z al. Unii zdała się jeszcze podnieść. Ełkaesiaom przyszedł jednak w sukurs Katranis. Grek w doliczonym czasie pierwszej części spotkania faulował w polu karnym Louveau. Sędzia po obejrzeniu VAR podyktował rzut karny i wyrzucił Greka z boiska. Ramirez zdobył kontaktowego gola. W drugiej części spotkania ŁKS, grając w przewadze jednego zawodnika, dorzucił jeszcze dwie b ramki i tym samym wywalczył remis, przerywając przy okazji serię pięciu porażek z rzędu. Ależ były emocje! Poprzednim razem łodzianie wywalczyli punkt 22 września, w meczu z Jagiellonią Białystok (2:2). To pierwszy punkt trenera ŁKS Piotra Stokowca, w czwartym spotkaniu ekstraklasy. Warto odnotować, że ełkaesiacy pierwszy raz w tym sezonie zdobyli trzy gole. Niestety, nie dało to jednak trzech punktów, Z kolei Piast śrubuje liczbę remisowych spotkań w tych rozgrywkach. Drużyna z Gliwic zremisował po raz jedenasty, a szósty z rzędu!