ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 0:5. Kompromitacja łodzian. Nowy właściciel potrzebny od zaraz Jan Hofman

W meczu trzynastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy ŁKS przegrał w Łodzi z Górnikiem Zabrze 0:5. Doprawdy po takim występie łódzkiej drużyny trudno coś sensownego napisać. To była kompromitacja, dlatego skoncentrujemy się na liczbach ŁKS. Zmiana trenera, przynajmniej na tę chwilę nic nie dała ŁKS. Piłkarze drużyny z al. Unii kontynuują fatalną serię w ekstraklasie. Zanotowali dziesiąty przegrany mecz w tym sezonie, czwarty z rzędu (bramki 1:13) i są bez wygranej od ośmiu spotkań! Czarna, piłkarska rozpacz! Górnik nie zagrał finezyjnie. Po prostu zaprezentował solidny, prosty futbol a to wystarczyło na słaby zespół ŁKS. I pomyśleć, że kilka dni temu Janusz Dziedzic, dyrektor sportowy ŁKS przekonywał dziennikarzy: - Nie zgadzam się z tezą, że ŁKS jest słaby. Ten zespół ma potencjał, żeby osiągnąć wyznaczony cel. Może dyrektor powinien w najbliższym czasie wybrać się do okulisty, może wówczas ogląd futbolowej trzódki w ŁKS będzie nieco ostrzejszy, a co za tym idzie znacznie precyzyjniejszy... Kibice dosadnie podsumowali ostatnią, ekstraklasową radosną działalność Tomasza Saskiego, większościowego właściciela ŁKS. W trakcie meczu z Górnikiem wywiesili transparent: Nowy właściciel potrzeby od zaraz! Czekamy zatem na odpowiedź Tomasza Salskiego.