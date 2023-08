ŁKS gra w Łodzi. Czas na przełamanie piłkarskiej drużyny ŁKS

Za nami dwie kolejki mistrzowskie nowego sezonu ekstraklasy, a dorobek piłkarzy ŁKS jest zerowy.

Drużyna prowadzona przez trenera Kazimierza Moskala nie wywalczyła jeszcze punktu, ani nawet nie strzeliła gola (wyjazdowe porażki z Legią Warszawa 0:3 i Ruchem Chorzów 0:2).

Przed ełkaesiakami pierwszy w sezonie mecz przed własnymi fanami i kibice wierzą, że będzie to doskonała okazja do przełamania, dania sympatykom powodu do zadowolenia. Rywalem dwukrotnych mistrzów Polski będzie Korona Kielce. Mecz na stadionie Króla rozpocznie się jutro (piątek, 4 sierpnia) o godz. 20.30.

Dwukrotnie w podstawowej jedenastce ełkaesiaków wychodził do tej pory Piotr Głowacki, obrońca pozyskany przed sezonem z pierwszoligowej Stal Rzeszów. 32-letni zawodnik dopiero zdobywa doświadczenie w ekstraklasie.