Lil Masti zostanie wkrótce mamą. Fani pytają, czy będzie film z porodu? Influencerka pokazała nagie ciało ZDJĘCIA

I właśnie ona przekonuje nas, że ciąża to doskonały czas do... zarabiania pieniędzy.

Celebrytka właśnie zaprezentowała w internecie zawartość torby, którą zabierze ze sobą do szpitala. Nie zapomniała oczywiście o tym, by wymienić zalety każdej z rzeczy.

- Narodziny mojej córeczki zbliżają się dużymi krokami, więc to już czas skompletować wyprawkę do szpitala - powiedziała. - Mam przygotowaną całą listę, ale dzisiaj opowiem wam o rzeczach „must have” do wyprawki. Przy okazji zaoferowała obserwatorom 25 procent zniżki.