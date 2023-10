Libero Grot Budowlanych Łodź Justyna Łysiak: Oprawa derbowych spotkań w Łodzi jest niesamowita

Prowadzony kolejny sezon przez trenera Macieja Biernata zespół Grot Budowlanych ma ambicje, żeby ponownie uplasować się na podium. Z pewnością nie będzie to łatwe, ale ta drużyna już kilkakrotnie udowodniła, że potrafi pozytywnie zaskoczyć w kluczowych chwilach.

W Grot Budowlanych nastąpiło sporo zmian personalnych. Nowe zawodniczki to: Natalia Lijewska, Andrea Mitrović, Mackenzie May, Ana Bjelica, Weronika Sobiczewska oraz Kinga Różyńska.

- Czeka nas sezon pełen wyzwań. Czekamy na te wyzwania. Ciężko pracujemy. Nie mogę się doczekać – mówi jednak z tych zawodniczek, które postanowiły przedłużyć kontrakt z klubem, czyli libero Justyna Łysiak, cytowana przez portal siatka.org. Łysiak gra w Grot Budowlanych od 2021 roku.

Bardzo dobra końcówka ostatniego sezonu na pewno nas napędziła. Mecze derbowe rządzą się swoimi prawami. I my i zespół ŁKS na pewno będzie chciał ten mecz wygrać. Te spotkania, cała oprawa derbów Łodzi jest niesamowita. To, że jest to pierwszy mecz, to bardzo mocne otwarcie. Myślę, że na pewno będzie to fajne spotkanie – dodała zawodniczka