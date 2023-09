Lekarz pediatra w przychodni miejskiej w Kapeluszu Anatola trzy razy w tygodniu

Pediatra w Kapeluszu Anatola

Przychodnia przy ul. Paderewskiego 6, w znanym budynku Kapeluszu Anatola, poszerzyła swoją ofertę o lekarza dziecięcego, który będzie przyjmować trzy razy w tygodniu.

Placówka w Kapeluszu Anatola to najnowsza poradnia Miejskiego Centrum Medycznego Górna. Powstała w 2022 r. i od tego czasu cieszy się coraz większą popularnością. Z uwagi na zainteresowanie placówką zwiększono dostępność pediatrii dziecięcej. Teraz z usług specjalisty będzie można skorzystać trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki, a nie jak do tej pory tylko raz w tygodniu. Pediatra będzie przyjmować również we wtorki w poradni przy ul. Cieszkowskiego 6.