Legia-Widzew. Trenerzy obu drużyn po spotkaniu przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie

Kosta Runjaić (trener Legii): - W pierwszej kolejności chciałbym podziękować naszym kibicom, którzy zapełnili stadion i stworzyli świetną atmosferę. To był prawdziwy festiwal piłki nożnej. Myślę, że zobaczyliśmy interesujący mecz. Obie drużyny chciały grać w piłkę, chciały grać do przodu, liczyły na zwycięstwo. Niestety, ale rezultat jest dla nas niezadowalający. Nie tego się spodziewaliśmy. Na tym jednak polega piłka nożna, tak czasami się dzieje w tym sporcie.

Janusz Niedźwiedź (trener Widzewa): - Graliśmy na wyjeździe z Legią, a wszyscy wiemy, żo mecz o bardzo dużym ciężarze gatunkowym, ważny również dla kibiców. Myślę, że dzisiaj wygrała piłka. To było dobre spotkanie, jeśli chodzi o piłkarskie aspekty. Oba zespoły chciały grać otwarty futbol. Kristoffer Hansen bardzo dobrze pracuje na treningach. Te dwie ostatnie zmiany były bardzo dobre, okraszone bramkami. Utrzymywał się przy piłce, był agresywny. Zrobił wiele, by wywalczyć miejsce w składzie. On daje jakość, zrobił bardzo duży progres. Jest kolejny mikrocykl i dobrą pracą zyskał w moich oczach. Wierzę, że forma go nie opuści.