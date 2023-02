LEGIA WARSZAWA - WIDZEW ŁÓDŹ RELACJA NA ŻYWO 24.02.2023. Śledź wynik meczu

LEGIA WARSZAWA - WIDZEW ŁÓDŹ RELACJA LIVE, ONLINE, WYNIK MECZU

LEGIA WARSZAWA 2 WIDZEW ŁÓDŹ 2

Koniec meczu. Widzew jest drużyną z charakterem. Walczy do końca. Dwukrotnie potrafił wyrównać i może się cieszyć z remisu po 22 latach. Trzeba bić brawo trenerowi Niedźwiedziowi za trafne zmiany. Jeden dżoker Hansen strzelił gola, drugi - Kun - wywalczył wolnego, po którym Pawłowski wyrównał. Brawo Widzew. Klasyk nie zawiódł.

90+3 min. Hansen po doskonałej akcji w sytuacji sam na sam z bramkarzem strzelił w interweniującego Jędrzejczyka

90+2 min. Sokołowski nożycami strzelił tuż obok słupka bramki Widzewa

90+1 min. Trzy minuty doliczone. Zjawiński ukarany żółtą kartką

90+1 min. Kapitalne wejście Hansena w pole karne, ale jego strzał zablokował Ribeiro

90 min. Zjawiński za Pawłowskiego

90 min. Kolejny róg dla Legii, gospodarze byli blisko

89 min. Róg dla Legii

88 min. Wrzutka Joshue, Pekhart strzelił obok bramki Widzewa

88 min. Widzew bliski przechwytu, ależ emocje

87 min. Nawrocki silnie strzelił, Ravas wybił na róg

86 min. Kibice Widzewa są szczęśliwi, słychać: Widzew Ole!

85 min. Sanchez ukarany żółtą kartką po odkopnięciu piłki po gwizdku

83 min. GOL DLA WIDZEWA. Pawłowski strzelił z wolnego, piłka odbiła się od stojącego w murze Wszołka, zmyliła bramkarza Legii i jest wyrównanie

82 min. Kun sfaulowany tuż przed polem karnym Legii. Sokołowski ukarany żółtą kartką. Dobra odległość dla Pawłowskiego

81 min. Wszołek groźnie strzela z prawej strony, obok bramki Widzewa

79 min. Zmiana w Widzewie Shehu za Ciganiksa

77 min. GOL DLA LEGII. Po dośrodkowaniu Wszołka, samobójczy strzał Hanouska. Czech chciał zablokować podanie do Strzałka, ale zagrał tak niefortunnie, że piłka wpadła do siatki Ravasa

75 min. Joshue dwukrotnie wrzucał piłkę w pole karne łodzian, ale Widzew sobie radzi i wybijamy piłkę

74 min. Za słabo uderzał głową Hanousek i Hładun złapał piłkę

74 min. Jędrzejczyk w ostatniej chwili zatrzymał Sancheza. Róg dla Widzewa

70 min. GOL DLA WIDZEWA. Milos kapitalnie dośrodkował z prawej, do piłki doszedł Hansen i strzelił głową do siatki. To drugi gol w drugim z rzędu meczu Norwega, wcześniej strzelił bramkę Śląskowi

68 min. Zmiana w Legii - Strzałek za Muciego

67 min. Sanchez wywalczył róg. Gospodarze wybili piłkę po dośrodkowaniu

65 min. Milos dośrodkował, piłki nie przejął Sanchez

64 min. Ribeiro ukarany żółtą kartką za faul na Pawłowskim

62 min. Boiskowa sprzeczka Hansena z Joshue

61 2in. Po rogu Hansen w dobrej pozycji strzeleckiej, ale też zablokowany. Kolejny róg. Szkoda, że Norweg nie strzelał z pierwszej piłki

60 min. Ciganiks w dobrej akcji, obrońcy Legii przechwycili piłkę i wybili na róg

60 min. Pekhart za Rosołka

59 min. Letniowski i Terpiłowski schodzą z boiska, w ich miejsce Kun i Hansen

59 min. Sanchez próbował lobować Hładuna, ale strzelił za wysoko

58 min. Sanchez źle dośrodkował i Legia przejęła piłkę

56 min. Letniowski podaje piłkę na nogę rywala, Joshue strzela obok bramki Widzewa

55 min. Mladenović źle przyjął piłkę

54 min. Atak Pawłowskiego, strzelał Hanousek, ale zbyt lekko, by zaskoczyć Hładuna

54 min. Po dośrodkowaniu Ravas łapie piłkę

53 min. Kapustka blisko strzelenia gola, Żyro wybił w ostatniej chwili na róg

52 min. Brakuje w Widzewie prawdziwego reżysera gry

51 min. Dalekie podanie nie dochodzi do Sancheza

50 min. Widzew ma kłopoty, by wyjść z piłką z własnej połowy

49 min. Wszołek uderzył w twarz Pawłowskiego, wolny dla Widzewa, kartki dla legionisty nie ma

48 min. Legia odbiera piłkę widzewiakom, Joshue strzela wprost w Ravasa

47 min. Joshue przeciągnął dośrodkowanie

47 min. Trener Niedźwiedź zachęca swych podopiecznych do odważniejszej gry

46 min. Druga połowa rozpoczęta

Koniec pierwszej połowy. Legia jest lepsza, Widzew nie może rozwinąć skrzydeł. Akcji łodzian jest zbyt mało. Legia wykorzystała jedną szansę i zasłużenie prowadzi

45 min. Po rogu Hanousek nie trafił głową w piłkę, okazja była niezła

45 min. Pawłowski strzelał, obrońcy wybijają piłkę na róg

44 min. Widzewiacy blisko przechwytu piłki

42 min. Stępiński zatrzymał Muciego w ostatniej chwili przed strzałem

41 min. Ciganiks nie sięgnął piłki po ostrym dośrodkowaniu

40 min. Widzew mógł strzelić gola. Strzał Pawłowskiego broni Hładun, po kolejnym dośrodkowaniu tuż obok głową strzela Milos

39 min. Wreszcie groźniejsza akcja Widzewa, ale najpierw Joshue odebrał piłkę Pawłowskiemu, później źle zagrał Ciganiks

37 min. Znów strzelał głową Nawrocki, metr nad bramką Widzewa

37 min. Ciganiks wybił piłkę na róg

35 min. Widzew traci piłkę metr za linią środkową

33 min. Legia przeważa, gra dług piłką. Dośrodkowanie Joshue niecelne

31 min. Wielkie szczęście było po stronie Widzewa. Ravas wybił piłkę na róg

30 min. Muci do Nawrockiego, strzał głową legionisty ponad bramką Widzewa

29 min. Po akcji Rosołka Ravas wybija piłkę na róg

28 min. Faul Letniowskiego na Joshue

28 min. Legia gra lepiej, nie daje sobie odebrać piłki

26 min. Wszołek atakuje groźnie, na szczęście jego dośrodkowanie ląduje na siatce Ravasa

25 min. Legia długo rozgrywa piłkę, widzewiacy nie mogą jej odebrać

23 min. Akcja Kapustki, piłkę broni Ravas

20 min. Hładun ratuje Legię po strzale Pawłowskiego, później uderza Stępiński, ale sędzia odgwizduje spalonego

18 min. GOL DLA LEGII. Kapustka dośrodkował do Wszołka, nie zatrzymał legionisty Ciganiks i Wszołek strzelił głową gola

17 min. Widzewiacy naciskają Legię, ale gospodarze nie tracą piłki

15 min. Róg dla Legii, widzewiacy wybijają piłkę

13 min. Joshue stracił piłkę na rzecz Letniowskiego, była szansa na kontrę, ale Jędrzejczyk zatrzymał Letniowskiego

12 min. Genialne dośrodkowanie Joshue, akcję zamykał Mladenović, Ravas interweniuje i przechwytuje piłkę

11 min. Bardzo dobra akcja Terpiłowskiego, strzelał Hanousek, piłka została zablokowana przez obrońców Legii

10 min. Odważnie gra Pawłowski. Po dryblingu faulowany w środku pola

9 min. Widzew gra pressingiem, gdy Legia próbuje zainicjować akcję

8 min. Widzew gra bez kompleksów

7 min. Pawłowski atakuje, ale piłka trafiła tylko w boczną siatkę

6 min. Prezesi obu klubów Mateusz Dróżdż i Dariusz Mioduski oglądają mecz obok siebie

5 min. Widzew buduje akcję na połowie Legii

3 min. Dobra interwencja Mateusza Żyro

2 min. Legia ma przewagę

1 min. Zaczynamy.