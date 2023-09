Laptopy dla czwartoklasistów już trafiają do szkół - dostawy zostaną zrealizowane do końca września

Laptopy dla czwartoklasistów już trafiają do szkół Do końca września szkoły podstawowe w Łodzi i w całym województwie łódzkim powinny otrzymać laptopy dla uczniów klas czwartych. Dostawy już się rozpoczęły i sukcesywnie są realizowane.

Laptopy dla łódzkich dzieci W Łódzkiem laptopy zamówiły 864 szkoły dla ponad 23400 dzieci. Miasto Łódź także podpisało umowę w sprawie przekazania laptopów dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych na 5 170 laptopów o łącznej wartości 15 236 403,60 zł. Sprzęt trafi do 5 170 uczniów pobierających w roku szkolnym 2023/2024 naukę w klasach czwartych 99 łódzkich szkół podstawowych, w tym szkół podstawowych specjalnych. Laptopy są dostarczane bezpośrednio do placówek przez zewnętrzne firmy wybrane przez Ministra Cyfryzacji i przekazywane protokołem odbiorczym wyznaczonej osobie w placówce. Dzieci będą korzystać z laptopów Dell Latitude 3540 o wartości 3 tysiące złotych każdy.

- My jeszcze na laptopy czekamy – mówi Michał Różański, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. – Termin dostawy mamy wyznaczony pod koniec miesiąca. Będą to laptopy Dell Latitude 3540 o wartości 3 tysiące złotych każdy. Każde dziecko z klasy czwartej otrzyma swój laptop i będzie mogło zabrać go do domu.

Takie modele laptopów trafią do wszystkich szkół, prowadzonych przez Łódź.

Sprzęt będzie własnością rodziców uczniów, a jego przekazanie nastąpi na podstawie umowy zawartej przez gminę lub szkołę z rodzicem ucznia.

Dyrektorzy i nauczyciele w szkołach zastanawiają się nad sposobami wykorzystania laptopów przez dzieci w domach. Biorą pod uwagę między innymi zadawanie prac, do wykonania których laptop będzie niezbędny. Dzieci nie będą musiały raczej nosić ich na lekcje. W szkołach na zajęciach korzystają ze sprzętu, dostępnego w pracowniach informatycznych.