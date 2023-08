Nowe lektury, przedmioty, laptopy dla czwartoklasistów... Co czeka uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2023/24? Zdjęcia, FILM

Nowy rok szkolny przyniesie uczniom i nauczycielom wiele zmian. Zapowiedziane są nowości w podstawie programowej, wchodzi nowy przedmiot: biznes i zarządzanie, uczniowie klas IV dostaną laptopy, a nauczyciele - bony i nagrody specjalne z okazji 250-lecia KEN. Nastąpi zniesienie limitu godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli. Będą mogli też skorzystać z przejścia na wcześniejsze emerytury - od września 2024. Młodociani pracownicy natomiast mają szanse więcej zarobić.

Nowe lektury, przedmioty, laptopy dla czwartoklasistów... Co czeka uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2023/24?

Łódzkie szkoły przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniowie wrócą z wakacji wyjątkowo nie 1, a 4 września. Tego dnia zaplanowano powitanie ich w szkołach, a lekcje - od wtorku 5 września. Wyjątkowo wcześnie też zakończą się zajęcia dydaktyczne – rozdanie świadectw zaplanowano na 21 czerwca 2024. Ten rok przyniesie też wiele nowości i zmian. Oto najważniejsze z nich. OGLĄDAJ GALERIĘ ZDJĘĆ Biznes i zarządzanie - nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych Do szkół ponadpodstawowych wchodzi nowy przedmiot – biznes i zarządzanie. Zastąpi podstawy przedsiębiorczości i będzie prowadzony w klasie I i II, dwa razy w tygodniu. Oprócz nauki tego przedmiotu na poziomie podstawowym uczniowie będą mieli także szansę realizować go na poziomie rozszerzonym, a w przyszłości zdawać z niego maturę. To nie koniec zmian programowych.

Łacina w podstawówce - Nowością w szkole podstawowej może być łacina – jako drugi język obcy – mówi Waldemar Flajszer, łódzki kurator oświaty. - Wracamy tu do podstaw edukacji klasycznej. Na pewno nie pojawi się ona już teraz w każdej szkole, ale pewnie z czasem. To, co będzie atrakcyjne dla dzieci na języku polskim to wprowadzenie do listy lektur gier edukacyjnych. Gra edukacyjna w naszych czasach spełnia bardzo ważną funkcję dydaktyczną. Gry edukacyjne na liście lektur Lista lektur została rozszerzona zatem o gry: „This War of Mine” 11BitStudios oraz „Grę Szyfrów” Instytutu Pamięci Narodowej.

Nauka techniki natomiast zostanie wzbogacona o elementy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Laptopy dla wszystkich uczniów klas IV Wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych otrzymają darmowe laptopy w ramach wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych. Aby zapobiec ewentualnym próbom sprzedaży szkolnego sprzętu, każdy laptop będzie oznaczony grawerem z orłem i napisem Rzeczpospolita Polska. Taki laptop stanie się własnością ucznia. W następnych latach kolejne roczniki czwartoklasistów także będą otrzymywać laptopy.

Bony dla nauczycieli Laptopy będą mogli kupić sobie nauczyciele – dla nich resort edukacji przygotował bony o wartości 2,5 tysiąca złotych. Każdy sam zadecyduje o wyborze sprzętu. Jeśli kupić tańszy – reszty w gotówce nie odbierze, a jeśli postawi na droższy – musi dołożyć z własnej kieszeni. - Bony otrzymają zarówno nauczyciele szkół publicznych, jak i niepublicznych – zaznacza kurator Waldemar Flejszer. - W związku też z tym, że szkoły ponadpodstawowe przyjęły podwójne roczniki uczniów i występują braki kadrowe, nauczyciele będą mogli mieć więcej godzin niż półtora etatu. Na rok szkolny 2023/2024 zniesiony został limit godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli. Obecnie nie mogą oni pracować na więcej niż 1,5 etatu, co zostało określone w art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela. W przypadku nauczyciela, który ma standardowe 18-godzinne pensum tygodniowo, jest to dodatkowych 9 godzin.

Ile wyniesie nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej? Nauczyciele w tym roku, już 14 października, otrzymają jednorazową nagrodę z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Będzie ona wynosiła 1125 zł brutto. Szansa na wcześniejszą emeryturę Ponadto na wrzesień 2024 szykują się zmiany związane z możliwością przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę i korzystaniem ze świadczeń kompensacyjnych. Z wcześniejszej emerytury będą mogli skorzystać nauczyciele zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 roku, jeśli mają okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat pracy „przy tablicy” (czyli na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego.

Młodociani pracownicy - uczniowie - mogą zarobić więcej Od września 2023 mają się zwiększyć wynagrodzenia dla młodocianych pracowników: z 5 do 8 procent, z 6 do 9 proc. i z 7 do 10 proc. (obliczanego w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale). Jak podano w uzasadnieniu projektu stawki te mają wynosić ok.: 569,94 zł (w I klasie szkoły branżowej), 641,18 zł (w II klasie szkoły branżowej), 712,43 zł (w III klasie szkoły branżowej), a także 498,70 zł (w czasie przyuczenia do wykonywanej pracy).

- Szkoła jest już prawie gotowa na przyjęcie dzieci - trwa jeszcze sprzątanie, przygotowywanie dekoracji na rozpoczęcie roku - mówi Michał Różański, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Łodzi. - Powitamy dwie klasy pierwsze, do których przyjęliśmy też dzieci z Ukrainy, a w gronie pedagogicznym - wielu nowych nauczycieli niemal wszystkich przedmiotów, w tym geografii i wos-u. Dobra wiadomość dla dzieci - do ich dyspozycji jest cały czas nasze boisko, na którym pracują trenerzy jeszcze do końca wakacji w godzinach 9-19, a potem od września do końca października w godzinach 14 - 19.