Laluna Unique chce schudnąć aż... 25 kilogramów. Wiemy, jak zrobi! Zobaczcie ZDJĘCIA

„Przychodzę do was dzisiaj troszkę pogadać. Czekam z moją mamą na księgową” - zaczęła. „Jem sobie sushi. To są ostatnie dni mojego jedzenia, bo poddaję się zabiegowi. Jeszcze nie wiem, którą metodę wybiorę, ale muszę zejść 25 kilogramów. Już widzieliście podczas mojej walki, że spotkał mnie potężny efekt jo-jo - po lekach. Bardzo źle się czuję w moim ciele. Chcę zejść do bardzo małej wagi, nawet do 59 kilogramów” - opowiedziała Laluna.