Krwawa awantura domowa w centrum Łodzi. Dźgnęła kuzyna nożem w brzuch! Lila Sayed

Co najmniej 3 lata więzienia grozi 37-letniej łodziance, która w trakcie awantury domowej chwyciła za nóż i wbiła go kuzynowi w brzuch. Krwawe sceny rozegrały się w jednym z mieszkań przy ul. Rewolucji 1905 r. 29-latek trafił do szpitala.