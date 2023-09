Koniec września to idealny czas sadzenia drzew i krzewów owocowych. Kalendarium ogrodnika na październik Agnieszka Jedlińska

Koniec września to idealny czas na zaplanowanie owocowych upraw i posadzenie nowych krzewów lub drzewek owocowych. Pogoda sprzyja temu, by rośliny się przyjęły, a ciepła pogoda pozwala im dobrze osadzić się w gruncie. Jesień może obfitować w deszcze, co dodatkowo sprzyja ukorzenianiu rośliny.