Koniec lata w Łodzi. Tylko do końca września będzie czynna motylarnia w zoo, otworzą się przystanie, zewnętrzne baseny w Aquaparku Fala

Do motylarni w zoo i w weekend nad wodę

Do końca września w namiocie sferycznym w łódzkim Ogrodzie Zoologicznym będą latać egzotyczne motyle. Po tym terminie jest zbyt zimno, by sprowadzać poczwarki, z których na miejscu wykluwają się te piękne owady. Zostało kilkanaście dni na to, by obejrzeć kilkanaście gatunków motyli z różnych stron świata - z Ameryki Południowej, Afryki i Azji. Wśród nich znalazły się największe ćmy na świecie - pawice atlas o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 30 centymetrów.

Jeszcze w dwa weekendy września - 16 i 17 oraz 23 i 24 - otworzą się łódzkie przystanie wodne. Będzie można wybrać się do Arturówka, na Stawy Jana i na Młynek. Sprzęt pływający pozostaje do wypożyczenia w tych dniach do godz. 9 - 20.

Wypożyczenie roweru czteroosobowego kosztuje 26 zł za każde rozpoczęte 60 minut, za wynajęcie kajaka i canoe trzeba zapłacić 20 zł za każde rozpoczęte 60 minut.