Kolejka chętnych do przytulania Dody. Z jakiego powodu?

W sieci nie znajdziemy już nawet szczątkowych oznak kindersztuby. Teraz kluczowe zasady savoir-vivre’u są na wymarciu, mówi się bez ogródek, wali bez pardonu prosto z mostu, pyta się o wszystko, nawet o to, co może kogoś mocno ranić i stawiać go w mało komfortowej sytuacji. Jednym słowem - nie ma przebacz!

Doda rozmawia z fanami

- Mogłabyś sama zostać rodzicem, bo na starość to nikt cię nie przytuli. Smutne - napisał jeden z bywalców sieci.

Doda nie zamierzała przemilczać zaczepki.

- Akurat do przytulania to stoi do mnie kolejka.

Co więcej, aby uciszyć kolejne pytania na ten temat, komentarz udostępniła także na InstaStories.

