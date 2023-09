Klęska mistrza Polski. Lechia Gdańsk - Budo 2011 Aleksandrów Łódzki 69:17

Po dwutygodniowej przerwie powróciła ekstraliga rugby. Przerwa w rozgrywkach nie pomogła drużynie Budo 2011 Aleksandrów Łódzki. Mistrzowie Polski przegrali sromotnie na Wybrzeżu i było to ich czwarta porażka z rzędu w tym sezonie! To olbrzymia niespodzianka, oczywiście in minus, bowiem ten zespół nie zdobył nawet punktu w tych rozgrywkach!

Warto odnotować, że w trzecim z rzędu zwycięstwie biało-zielonych spory udział mieli Tongijczycy, którzy wspólnie zdobyli 49 z 69 punktów dla zespołu (Denzo Bruwer 24, Antony Siale 20, Taholo Selupe 5).