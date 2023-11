Kierowcy pytają: kiedy wreszcie zniknie dziura na skrzyżowaniu? Cztery tygodnie to za mało

Wyjątkowo wolno działają w Łodzi służby odpowiedzialne za utrzymanie dróg w dobrym stanie. Tak przynajmniej można wnioskować z sytuacji, którą niemal od miesiąca obserwują każdego dnia kierowcy przejeżdżający przez skrzyżowanie alei Politechniki i ulicy Obywatelskiej. W październiku powstała tam wyrwa w jezdni - niemal dokładnie na środku skrzyżowania. Do dziś nikt jej nie naprawił, doczekała się natomiast pachołka, który wstawiono w wyrwę, lecz to niestety nie załatwia sprawy.

- Jeżdżę tam codziennie i szlag mnie trafia, bo trzeba tego pachołka omijać przez co może dojść do zderzenia z innym samochodem - mówi pan Piotr. - Myślałem, że ten pachołek to chwilowo, że po południu przyjadą i załatają to. Nie, nic takiego nie nastąpiło, dziura jest od czterech tygodni, pachołek od dwóch i wszystko to ma się doskonale...