Kazimierz Marcinkiewicz znów zakochany. Były oświadczyny. Nie mogą oderwać od siebie oczu! ZDJĘCIA

Jeśli nie, to szybciutko przypominany, że fizyk z wykształcenia, był w latach 2005-2006 Prezesem Rady Ministrów. Później jednak słynął już wyłącznie z tego, że był mężem Izabeli. To była jego druga żona, dla której zostawił matkę czwórki swoich dzieci - Marię (wziął rozwód w 2009 roku). A potem przestał już nim być (rozwiódł w 2018 roku), ale jakoś nie może się uwolnić od tej kobiety, bowiem była małżonka co rusz zaprasza go do sądu, aby „pogaworzyć” o alimentach dla niej.