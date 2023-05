Karta Łodzianina. Do 31 maja 2023 roku przedłużenie ważności Karty Łodzianina na dwa lata i bez dokumentów

Formalności można załatwić przez Internet - zalogować się na swoje konto na www.kartalodzianina.pl lub otworzyć aplikację Karty Łodzianina, w zakładce „Karty i pakiety” kliknąć: „dodaj nowe pakiety”, wybrać Pakiet Mieszkańca 2023 lub Pakiet Mieszkańca 2024, karta ma być przedłużona na 2 lata. Trzeba zapłacić za jej przedłużenie 1 zł lub 2 zł. Drugi sposób to wizyta w punktach obsługi - w Biurze Obsługi Karty Łodzianina przy ul. Piotrkowskiej 87, Manufakturze lub wybranych filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Trzeba mieć przy sobie kartę, aplikację i 1 zł lub 2 zł.

Karta Łodzianina. 600 nagród na 600-lecie Łodzi

Z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Łodzi, dodatkowo można dołączyć do jubileuszowego konkursu „600 nagród na 600 lecie miasta Łodzi” trwającego do 17 lipca. Do wygrania jest 600 nagród. Trzeba tzgromadzić odpowiednią liczbę punktów nazwanych "uszatkami" i wymienić je na na nagrody. "Uszatki" z kolei zbiera się za odwiedzanie sklepy, zakłady usługowe, placówki gastronomiczne, kulturalne itp. i korzystanie w nich z Karty Łodzianina, czy robiąc zakupy w aplikacji. Punkty są też przyznawane za terminowe przedłużenie karty lub za wyrażenie zgody marketingowej. Wśród nagród są np. bilety, vochery i gadżety związane z obchodami 600-lecia Łodzi.