Karolina Pisarek nocowała w Chinach na ulicy. Nie zgadniecie, jak to sobie zrekompensowała

25-latka opowiedziała ostatnio, że podczas jednego z kontraktów modelingowych, który realizowany był w Chinach, doszło do traumatycznej dla niej sytuacji. Po tym, jak dotarła w środku nocy do hotelu, okazało się, że jest on zamknięty, a agencji pomyliły się daty noclegu. Modelka nie miała się gdzie podziać i pozostało jej czekać do rana. Zaszyła się między budynkami i czekała na wschód słońca.

- Przyznam się, że to bardzo przebolałam, jeśli chodzi o psychikę - powiedziała serwisowi cozatydzien.tvn.pl. - Przepłakałam całą noc i bałam się strasznie, okropnie. To naprawdę nie było fajne doświadczenie, dlatego postanowiłam sobie to jakoś wynagrodzić.

CELEBRYTKI BYŁY PRZERAŻONE. CO TAKIEGO SIĘ WYDARZYŁO? - KLIKNIJ TUTAJ