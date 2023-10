Kalendarium ogrodnika na 16 października. Czas pomyśleć o mroźnej zimie. Jak zabezpieczyć na zimę rośliny w gruncie i donicach

Zabezpieczanie roślin na zimę to doskonały sposób na zachowanie ich w dobrym stanie na kolejny sezon. Zimy mamy od kilku lat łagodne, ale właśnie w takich warunkach nagłe ochłodzenie i temperatury poniżej zera mogą najbardziej zagrozić roślinom.

Jak "ubierać" rośliny na zimę?

Rośliny w gruncie ściółkujemy, róże kopczykujemy do wysokości 20-30 cm. Hortensje ogrodowe starych odmian, które kwitną na dwuletnich pędach warto zabezpieczyć agrowłókniną. Jeśli pędy przemarzną roślina latem nie zakwitnie. Współczesne odmiany zwykle kwitną na pędach jednorocznych podobnie jak hortensje bukietowe.

Najlepsze do ściółkowania są materiały biodegradowalne, które powoli rozkładając się wzbogacą glebę wokół roślin. Są to:

kora

liście

trociny

szyszki

igliwie

Do ochrony krzewów i drzew oraz pnączy nie stosujemy folii, worków ani innych sztucznych materiałów. Rośliny narażone są na zgnicie lub pleśń oraz choroby grzybowe. Do ochrony nadają się grube kartony np. pudełka po pizzy, które po sezonie po prostu wyrzucamy na kompost. To bardzo wartościowy składnik takiej gleby.

Nie ścinamy traw ozdobnych, które nie zanikają na zimę, ale warto ich źdźbła i kłosy związać przed zimą. Nadmiar wody i śniegu wnikające do środka rośliny mogą wywołać choroby grzybowe i zniszczyć roślinę. Fantazyjnie związane np. kolorowymi wstążkami w luźne snopki będą ozdoba ogrodu aż do wiosny.