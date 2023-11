Jubileusz multimedialnej biblioteki MeMo w Łodzi. Tę filię odwiedziło w ciągu roku 250 tysięcy osób, zorganizowano w niej 2 tysięcy wydarzeń

To także centrum wydarzeń, gdzie odbyło się ich ponad 2 tysiące - spotkań autorskich, koncertów, różnotematycznych warsztatów, paneli dyskusyjnych, konferencji, a nawet nocnych dyskotek - z udziałem 45 tysięcy osób. W pierwszym roku działalności wypożyczono 72 tys. książek, 1 tys. 312 razy zarezerwowano sale pracy twórczej, odbyto 1 tys. 248 godzin lotu na symulatorze lotniczym, wydano prawie 15 tys. nowych kart bibliotecznych. Od otwarcia Mediatekę odwiedziło 250 tysięcy gości.

- Przychodzi do nas wiele rodzin z małymi dziećmi i oni doskonale zagospodarowują sobie czas w Legowisku i Bullerbyn. Jednak to co nas wyróżnia, to przyciąganie młodych ludzi, tzw. grupy young adult, czyli w wieku od 16 do 24 lat. W Śródmieściu znajduje h wiele bibliotek z bogatą ofertą dla dzieci i seniorów, dlatego my planując eventy koncentrujemy się na tej grupie, która dla instytucji publicznych jest trudna do pozyskania. Okazuje się jednak, że stanowimy świetną alternatywę dla klubów czy tematycznych kawiarń - mówi Anna Kowal, kierowniczka MeMo.