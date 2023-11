Jessica Ziółek opowiedziała o byłym związku. A partnerem był Arkadiusz Milik. Co poszło nie tak? ZDJĘCIA

- Po tych dziewięciu wspólnych latach, w których byliśmy z Arkiem, no to zrobiłam sobie rachunek sumienia, co mogłam zrobić nie tak - powiedziała. - Na pewno nie tak było to, że ja bardzo dużo czasu zaczęłam spędzać tutaj w Polsce i mało spędzałam z nim, kiedy on naprawdę może mnie potrzebował. Dwa, przestałam o siebie trochę dbać. Był taki moment u mnie w życiu, kiedy szczególnie jak masz firmę i zaczyna ci się troszeczkę wszystko burzyć, to jedni np. popadają w jakiś nawyk typu alkohol i inne, a ja popadłam w jedzenie, czyli po prostu zajadałam swój stres. (...) I gdzieś tam mi się przytyło, więc uważam, że to też był powód tego, że przestałam go pociągać w łóżku. Wiesz, no, nie sypialiśmy ze sobą już jak króliki, że codziennie się to robi, tylko np. sporadycznie bardziej, (...) w miesiącu, no, z dziesięć razy.