Janusz Niedźwiedź, trener piłkarzy Widzewa: Zasłużyliśmy na więcej

Janusz Niedźwiedź, trener drużyny Widzewa: - Nie weszliśmy w to spotkanie tak, jak byśmy sobie życzyli. Mieliśmy sporo prostych strat, niewynikających z jakiegoś agresywnego pressingu Górnika, tylko z własnych błędów. Tych strat było za dużo. Konsekwencja błędu była stracona bramka, po której też potrzebowaliśmy chwilę, by wrócić do gry. Powinniśmy byli lepiej zareagować.

Osiągnęliśmy później optyczną przewagę i w przekroju całego meczu byliśmy zespołem dyktującym warunki. Tworzyliśmy sytuacje i zasłużyliśmy na więcej, ale tak bywa w piłce. W samej końcówce zdobyliśmy gola, na którego tak ciężko pracowaliśmy. Cieszy, że w drugim meczu z rzędu do siatki trafił Jordi Sanchez, czym pomógł zespołowi. Gratuluję też Dominikowi Kunowi, który zagrał setny mecz i w dodatku kończył go z opaską kapitana na ramieniu. Takie dni się pamięta.