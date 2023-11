Jan Sobociński znów trenuje z piłkarskim zespołem ŁKS. Będzie powrót?

Działacze piłkarskiej spółki ŁKS zgodzili się, by Jan Sobociński w najbliższym czasie będzie trenował z drugoligową drużyną rezerw ŁKS. Łódzki klub chce w ten sposób pomóc swojemu wychowankowi w nadrobieniu zaległości treningowych.

Jan Sobociński dwa ostatnie lata spędził w Stanach Zjednoczonych w drużynie Charlotte FC, w barwach której zaliczył m.in. 22 spotkania w rozgrywkach Major League Soccer. Łódzki Klub Sportowy zgodził się, żeby wychowanek Akademii ŁKS, który niedawno wrócił do kraju, trenował w najbliższym czasie z drugoligową drużyną ŁKS II Łódź prowadzoną przez trenera Marcina Pogorzałę, na co zgodę wyraziło Charlotte FC. W minionym sezonie zagrał w 13 meczach MLS. Jego zespół odpadł w play-off z New York Red Bulls.