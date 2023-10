Inwazja biedronek azjatyckich w Łodzi. To prawdziwa plaga - mówią mieszkańcy. Biedronki gryzą. Jak się ich pozbyć?

ZOBACZ ZDJĘCIA

- To istny koszmar - denerwuje się pan Grzegorz, mieszkaniec ul. Traktorowej w Łodzi. - W sobotę nie mogłem na balkon wyjść ani nawet okna otworzyć, bo biedronki wchodziły do mieszkania...

Biedronki, na które skarżą się łodzianie, to arlekiny. Pochodzą one z południowo-wschodniej Azji, a sprowadzono je do Europy do zwalczania mszyc na terenach upraw rolnych.