Horoskop dzienny na środę 22 listopada. Co przyniesie nowy dzień, co jest zapisane dla Ciebie w gwiazdach? Sprawdź

Horoskop dzienny na środę

Słońce przebywa w znaku Skorpiona, rosnący Księżyc przez cały dzień znajduje się w znaku Koziorożca.

Zobacz horoskop dla wszystkich znaków zodiaku TUTAJ

Jak się zacznie ten tydzień? Koniecznie sprawdź horoskop wróżki i sprawdź, co Cię czeka. Zajrzyj do naszej galerii - tam jest horoskop oddzielnie dla każdego znaku zodiaku.

ZNAKI ZODIAKU ustala się na podstawie daty urodzenia. Oto poszczególne znaki wraz z datami:

Wodnik (20.01-18.02)

WODNIK przygotuj się na miłosną niespodziankę! Tylko sam musisz trochę dać z siebie, by zachęcić drugą stronę do inicjatywy. Wykorzystaj sytuację, zasługujesz na to!

Ryby (19.02-20.03)

RYBY w pracy będzie mnóstwo obowiązków, ale głowa do góry, dasz sobie ze wszystkim radę! Tylko postaraj się być nieco bardziej asertywną osobą, wtedy zdecydowanie mniej spraw trafi na Twoje biurko.