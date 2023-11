Hokejowa I liga. Dwa mecze ŁZKH Fabrykanci Łódzkie we własnej hali

To będą dwaj zupełnie inni rywale - mówi trener gospodarzy Lubomir Witoszek. SMS Katowice to drużyna złożona z młodych zawodników, szybko jeżdżących po lodzie. Musimy zastosować na to spotkanie inną taktykę niż na niedzielny pojedynek. Z kolei przeciwnik z Sosnowca to drużyna naszego pokroju. Podobnie wyglądająca na lodzie. Jako zespół powinniśmy pokazać lepszy hokej niż na początku sezonu. Chcemy pokazać jeszcze kibicom dobry hokej w tym sezonie i pokażemy. Nastawienie drużyny jest dobre przed tymi meczami. Mieliśmy ostatnio wygraną więc chcemy pokazać, że ciężko wygrać oba spotkania - uważa szkoleniowe Fabrykantów.