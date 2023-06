Halina Mlynkova musi być silna. Co takiego się wydarzyło?

Wielu wokalistów przyjechało tam śpiewać, a spora grupa odmówiła udziału, wpisując się w ten sposób w polityczny dyskurs, jaki od pewnego czasu trwa w naszym kraju.

W pierwszej grupie znalazła się Halina Mlynkova. Artystka udzieliła wywiadu reporterce „Plotka”, w którym powiedziała o nieprzychylnych wobec niej komentarzach, które pojawiały się w internecie.

- Trzeba być bardzo silnym, trzeba być bardzo odpornym, ale też trzeba po prostu do tego nie zaglądać. Najlepiej nie zaglądać, nie czytać, tylko robić swoje, iść do przodu, wierzyć w siebie, bo to jest najważniejsze.

- Zawsze będą zwolennicy, zawsze będą przeciwnicy. My robimy swoje. My przyjechałyśmy tutaj, żeby śpiewać. Pokazać się z najlepszej strony, zabawić się i przede wszystkim uczcić 60 lat festiwalu, który przeszedł już naprawdę wiele. 60 lat to jest historia bardzo długa i na pewno dłuższa od tych, którzy dzisiaj hejtują w internecie.