Gwiazdy oszalały na punkcie morsowania. Anna Popek, Sonia Bohosiewicz, Marta Chodorowska i inne gwiazdy w kostiumach kąpielowych

TAK MORSUJĄ GWIAZDY - ZOBACZ ZDJĘCIA - KLIKNIJ

Morsowanie to nie lada wyzwanie. Nie tylko dla organizmu, ale przede wszystkim dla naszej głowy. Pokonanie bariery lęku przed zimną wodą dla wielu jest niewykonalne. Jednak coraz więcej śmiałków podejmuje takie wyzwanie i rzuca się na głęboką wodę. Jesienno-zimowe kąpiele rozebranych do rosołu ludzi, za to w czapkach, szalikach i rękawiczkach niewielu już dziwi. Szczególnie, że nie jest to tylko kaprys i chęć bycia twardzielem, ale realna korzyść dla zdrowia. Chętnie więc za morsowanie biorą się aktorzy, czy piosenkarze.

galeria