Najlepsze MEMY o morsowaniu i morsach. Moda na kąpiel w zimnej wodzie bije rekordy popularności. Zobacz zdjęcia

Zobacz memy o morsach - kliknij tutaj

Jeszcze kilka lat temu morsowanie było zarezerwowane dla wąskiej grupy śmiałków, która w najbardziej mroźne dni kapała się w morzu lub jeziorze. Z czasem jednak niecodziennych wrażeń złaknieni byli coraz to nowi amatorzy zimnych kąpieli. Aż ludzi opanowało całkowite morsowe szaleństwo. Rozebrani do bielizny, za to w capkach i rękawiczkach, do wody od jesieni do wiosny wchodzą dzieci, nastolatki, sportowcy i seniorzy. A wszyscy o sprawie rozprawiają z entuzjazmem wyliczając zalety takich kąpieli:

mega odporność na wirusy i sezonowe infekcje

świetne samopoczucie

wyrzut endorfin poprawiających humor

nowi znajomi, którzy budują społeczność przyjaciół

Zobacz galerię memów, w których śmiejemy się z morsów i morsowania.