Grot Budowlani. Brązowe medalistki z minionego sezonu już trenują. Spore nadzieje w łódzkim klubie

Podopieczne trenera Macieja Biernata zaczęły pierwszy dzień pracy od zajęć w siłowni Revolve, następnie zaś ćwiczyły już z piłkami w Sport Arenie, gdzie na co dzień będą gościć rywalki w rywalizacji o punkty.

Ćwiczyło na razie osiem zawodniczek. Były to: Amerykanka Mackenzie May, Ewelina Wilińska (wcześniej Polak), Martyna Łazowska, Marta Pol, Kinga Różyńska, Adrianna Kukulska. Natalia Lijewska i Weronika Sobiczewska

To żadne zaskoczenie. Małgorzata Lisiak oraz Justyna Łysiak biorą bowiem właśnie udział w Letniej Uniwersjadzie w Chinach (w Chengdu), natomiast Serbka Ana Bjelica i Kanadyjka Andrea Mitrović wraz ze swoimi reprezentacjami szykują się do kwalifikacji olimpijskich. W związku z tym zawitają do Łodzi dopiero pod koniec września

Przez cały sierpień dziewczyny z Grot Budowlanych będą trenować w Łodzi, czas na rozgrywanie meczów kontrolnych przyjdzie dopiero we wrześniu.